İlimizde Voleybol’da büyük bir heyecan daha, Erkekler 2. lig yarı final maçlarından önce Çorum Liseli Gençler voleybol yarı final grubuna ev sahipliği yapacak.

Grup merkezlerinde yapılan müsabakalar sonunda ilk sırayı alan sekiz kız ve sekiz erkek takımı 5-8 Şubat tarihlerinde Çorum’da yarı final grup maçlarında mücadele edecekler.

Dörderli iki grupta yapılacak olan maçlar erkeklerde Yeni Spor Salonunda kızlar ise Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

Maçlar sonunda gruplarında birinci olan iki takım ile iki grup ikincisinin yapacağı baraj maçını kazanan üçüncü takım Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Müsabakalarda 10 farklı şehirden 16 takım ve 224 sporcu ilimizde bu müsabakalar için ter dökecek.