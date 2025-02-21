Büyükler Serbest Güreş milli takımımız Uluslararası World Clubs Cup turnuvasına Levent Kaleli yönetiminde gitti.
19-22 Şubat tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da yapılacak olan Uluslararası turnuvada serbest güreş milli takımında antrenör Levent Kaleli ve Batuhan Demirçin ile Serbest Güreşten Sorumlu As Başkan MuratŞahin ile şu sporcular mücadele edecekler.
57 kilo Yusuf Demir, 61 kilo Recep Topal, 65 kilo Ahmet Duman, 70 kilo Remzi Temur, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Ahmet Yağat, 92 kilo Harun Kılıç, 97 kilo Mücahit Çelik ve 125 kilo Adil Mısırcı.
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