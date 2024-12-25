Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Şahin ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’a spor faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve kurum olarak yapacakları ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hüseyin Şahin daha sonra kendinden önceki dönemde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yapan halen Milli Eğitim Müdürü olarak devam eden Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Şahin ziyaret sırasında müdürlüğün faaliyetleri hakkında Çağlar’a bilgiler verdi ve yapılan ortak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.