Kulüplü Yıldız Kızlar Voleybol il birinciliğinde şampiyonluğu Osmancık Belediyespor kazandı.

Final maçında Dinamikspor’u 3-1 yenen Osmancık Belediyespor yıldız kızların şampiyonluğunu kazandı.

Yedi takımı iki grupta mücadele ettiği yıldız kızlar il birinciliğinde yarı final maçlarını kazanan iki takım Osmancık Belediyespor ile Dinamikspor takımları finalde karşılaştı.

Final maçı oldukça çekişmeli geçti.

İlk seti 25-20 alan Osmancık Belediyespor ikinci sette daha zorlu geçen mücadele sonunda rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Dinamikspor maça ortak olmak için çok iyi mücadele etti ve bu seti 25-16 alarak umutlandı.

Dördüncü sette Osmancık maçı bitirmek Dinamikspor ise final setine taşımak için çok zorlu bir mücadele verdi.

Bu sette final bölümünde az hata yapan Osmancık Belediyespor seti 25-23 maçıda 3-1 alarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.