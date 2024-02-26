Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol’da şamiyonluğu Dinamikspor takımı kazandı.

Final maçında Çorum Beder’i 3-0 yenen Dinamikspor takıma şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yedi takımın iki grupta mücadele ettiği küçük kızlar voleybol il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yarı finaldeki çapraz maçlarını kazanan Dinamikspor ve Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneğispor takımları finalde karşılaştı.

Final maçında Dinamikspor rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-18, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 kazanarak şampiyon olurken Çorum Beder ise ikincilik kupasının sahibi oldu.