Okul Sporları Küçük Kızlar voleybolda şampiyonluğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kazandı.

Final maçında 23 Nisan Ortaokulu’nu yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu mutlu sona ulaştı.

Dört grupta 18 takımın mücadele ettiği küçük kızlar voleybol il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükseldi.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan karşılaşmalar sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu takımları finale yükseldi.

Final maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu rakibi önünde ilk sette zorlansa da 25-21’lik skorla almasının ardından ikinci sette ise rahat bir oyun ile seti 25-9 maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maında ise Mimar Sinan Ortaokulu ile Mecitözü YBO takımları karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta ilk seti Mimar Sinan 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Mecitösü YBO 25-22’lik skorla kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette büyük çekişmeye sahne oldu ve bu seti 15-11 alan Mimar Sinan Ortaokulu üçüncülük Mectözü YBO ise dördüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.