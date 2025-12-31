U 15 Liginde üçüncü hafta maçları sonunda A grubunda Mimar Sinanspor B grubunda ise Gençlerbirliği liderlik koltuğundalar.

Dört takımın mücadele ettiği A grubunda üçüncü maçlar sonunda Mimar Sinanspor namağlup ünvanını koruyor. Mimar Sinanspor İkbalspor önünde aldığı 7-2’lik galibiyet ile zirvede yalnız kaldı.

Grubun diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor ile Çorum İdman Yurdu takımları 1-1 berabere kaldılar ve haftayı birer puanla kapattılar.

B grubunda ise Gençlerbirliği üçüncü maçında Hattuşa Gençlikspor’u tek golle geçerek ikinci galibiyetini aldı ve maç fazlası ile liderlik koltuğunda oturuyor.

Vefaspor ise Çorum Anadolu FK karşısında 3-0 galip gelerek ikinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Bu grupta dördüncü hafta maçları bugün oynanacak. Günün kritik maçında Vefaspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları zirveyi yakından ilgilendiren maçta karşılaşacaklar, Günün diğer maçında ise Alaca Belediyespor ile Anadolu FK takımları karşılaşacak.