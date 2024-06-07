Kulüplü Mini Kızlar voleybol il birinciliği rekor katılım ile yapıldı.

Şampiyonluğu Beden Eğitimi Öğretmenlerispor A takımının kazandığı il birinciliği birbirinden zevkli müsabakalara sahne oldu.

Üç grupta 14 takımın mücadele ettiği il birinciliğinde grup maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan üç takım ve en iyi averaja sahip ikinci takım yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise A grubundan birinci çıkan Beden Eğitimi Öğretmenlerispor B grubundan birinci olarak çıkan Çorum Voleybol A takımını 2-0 yenerek finale yükseldi.

C grubundan birinci çıkan Beder B takımı ise en iyi grup ikincisi olarak yarı finale gelen Mecitözü Doğuşspor’a 2-0 mağlup oldu.

Bu maçlar sonunda Beder A takımı ile Mecitözü Doğuşspor takımları şampiyonluk maçında karşışa geldi. Maça hızlı başlayan Beder A takımı rakibi önünde ilk seti 25-7 kazandı.

Bu moralle ikinci sete çıkan Beder A takımı önünde Mecitözü Doğuşspor maça ortak olmak için mücadele etti ancak bu setide 25-20 kazanan Beder A takımı şampiyonluğu kazandı.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında ise Beder B takımı Çorum Voleybolspor A takımını yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.