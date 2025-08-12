Analig voleybol yarı final grubunda Çorum kız ve erkek takımları Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandılar. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da oynanan Analig yarı firal grup maçlarında üç rakibinide yenen Çorum kız takımı ile iki galibiyet bir mağlubiyet alan erkek takımı finallere yükseldi.

Antrenör Haluk Doğan ve Derya Karaman yönetimindeki erkek takımı Tunahan Arslanoğlu, Tala Alp Ceylan, Taha Top, Ahmet Alp Keklik, Eyüp Han Gürcü, Buğra Kaynak, Eymen Özbek, Mustafa Dalkıran, Yiğit Akgedik, Emre Çavdar, Hamza Koçak, Akif Temur ve Emirhan Gemici’den oluşan kadrosu ile Düzce ve Ordu’yu kazanırken Karabük’e yenilerek grup ikincisi olarak final biletini aldı.

Kız takımı ise Zehra Kiraz, Sena Kiraz, Zeynep Meryem Yağlı, Ela Atıcı, Hülya Sağlam, Asiye Sırçalı, Berfin Özenç, Aleyma AysalAykaç, Züyfiye Zeynep Çadır, Elvan Turan, Güler Bulut, Nazlı Aygül, İrem Ceylan ve Elif Zümra Batı’dan oluşan kadrosu ile grubunda sırasıyla Rize, Artvin ve Düzce takımlarını set vermeden 3-0 yenerek finallere gitmeye hak kazandı.

Çorum Kız ve erkek voleybol takımları 25-30 Ağustos tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.