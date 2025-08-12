Çorum Belediyespor Karatecileri Premier Lig beşinci etap müsabakalarından üç madalya ile döndüler, Çorumlu sporcular bir altın iki bronz madalya kazand.

8-10 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır’da yapılan Premier Lig 5. Etap müsabakaları oldukça zorlu müsabakalara sahne oldu. Gençler +76 kiloda tatamiye çıkan Kayra Yağlı zorlu rakiplerine şans tanımada güçlü atakları ve hızlı kombinasyonları ile finalde net bir puan üstünlüğü ile altın madalyanın sahibi oldu.

Gençler 55 kiloda Yağız Gözübüyük yarı final maçına kadar iyi bir performans gösterdi yarı finalde kaybedip şampiyonluk şansı bitse bile üçüncülük maçında tatamide hakimiyeti eline alarak rakibini yendi ve bronz madalya kazandı.

Gençler 76 kiloda mücadele eden Kutay Tekin ise hız ve çevikliği ile öne çıktı ve ani ataklarla rakibin boşluklarını iyi değerlerdirdi ve çekişmeli geçen üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. İl Temsilcisi Samet Türe bu başarıların disiplinli çalışmanın ve azmin ürünü olduğunu belirterek sporcularını emek veren antrenörleri ile kulüp yönetimine verdikleri destekden dolayı teşekkür etti.