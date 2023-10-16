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Hizmet-İş Çorum Şubesi, Memur-Sen, HAK-İŞ, İHH, TÜGVA, AGD, Cihannüma ve ÖNDER tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Soykırıma Hayır, Filistin’e Destek Siyonizme Lanet” mitingine katıldı.

Anıtpark’ta gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği miting Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sanatçılar eşliğinde ezgi ve marşların okuduğu mitingde Filistin'e destek sloganları atıldı.

Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, mitinge 250 üyeleri ile katılım sağladıklarını belirterek, Filistin mücadelesinde sorumluluk almaya ve sorumlu davranmaya devam edeceklerini söyledi.

Köroğlu, Filistin’in şanlı direnişini desteklediklerini de ifade etti.