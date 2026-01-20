Ortakapaklı Hz. Ebubekir Camii cemaati Miraç Gecesi’nde toplanan yardımı Filistin'e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na(TDV) bağışladı.

Toplanan 173 bin Türk Lirası bağış, Din görevlisi Rıfat Sert, Cami Dernek Başkanı Ali Sarıtaş ve cemaati tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV adına İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’a makbuz karşılığı teslim edildi.

Müftü Yardımcısı Baykal, “Cami cemaatimizin zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimize destekleri çok değerli ve anlamlıdır. Bu hassasiyetleri dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Bu vesileyle tekrar Yüce Allah Filistin'de İsrail zulmü altındaki kardeşlerimize yardım ve metanet ihsan eylesin” dedi.