Çorum Final Eğitim Kurumları tarafından öğrencilere yönelik ‘Sınava Hazırlıkta Beslenme’ konulu seminer düzenlendi.
Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin konuşmacılığını Diyetisyen Duygu Kırış yaptı.
Kırış öğrencilere genel beslenme teknikleri, sınava hazırlık döneminde beslenmenin önemi, ergenlik döneminde beslenme, yeme bozukluğu-bilinçsiz beslenme/blumia ve egzersiz tüyoları konularında öğrencileri bilgilendirdi.
Konferans sonunda Diyetisyen Kırış, öğrencilerin beslenme ile ilgili sorularını yanıtladı.