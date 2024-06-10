27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı.

Kırmızı Grupta ikinci hafta maçlarında FKK Doğa Gıda ile Saylan Çelik takımları karşılaştı.

İlk maçlarını kazanan iki takımın maçında Saylan Çelik Sefa’nın ilk ve son dakikalarında bulduğu iki golle 2-0 kazanarak ikinci maçından üç puanla ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: İsmail Sırma, Uğur Koçak, Atahan Demir.

FKK DOĞA GIDA: Onur, Alpay, Atılım, Veli, Ahmet, Taner, Serkan, Akın, İrfan, Medet, Murat, Osman, Onur Serkan, Yasin, Ersin, Eray, Mehmet, Sezer, İlhan.

SAYLAN ÇELİK: Şükrü, Sedat, Ali, Nedim, Mahir, Ümit, Oğuzhan, Arif, Yusuf, Sefa, Mehmet Akif, Hıdır, Recep, Avne, İlhan, Uğur, Samet Akancı, Samet Esenyel.

GOLLER: Dk.6 ve 48 Sefa.