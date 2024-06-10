27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı. 

Kırmızı Grupta ikinci hafta maçlarında FKK Doğa Gıda ile Saylan Çelik takımları karşılaştı.

Kurt Elektirik-Düvencispor:9-2 Kurt Elektirik-Düvencispor:9-2

İlk maçlarını kazanan iki takımın maçında Saylan Çelik Sefa’nın ilk ve son dakikalarında bulduğu iki golle 2-0 kazanarak ikinci maçından üç puanla ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: İsmail Sırma, Uğur Koçak, Atahan Demir.
FKK DOĞA GIDA: Onur, Alpay, Atılım, Veli, Ahmet, Taner, Serkan, Akın, İrfan, Medet, Murat, Osman, Onur Serkan, Yasin, Ersin, Eray, Mehmet, Sezer, İlhan.
SAYLAN ÇELİK: Şükrü, Sedat, Ali, Nedim, Mahir, Ümit, Oğuzhan, Arif, Yusuf, Sefa, Mehmet Akif, Hıdır, Recep, Avne, İlhan, Uğur, Samet Akancı, Samet Esenyel.
GOLLER: Dk.6 ve 48 Sefa.

Editör: Murat Çetin