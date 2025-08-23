Iğdır FK, Sivasspor'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattı.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, hücum hattına takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, Sivasspor forması giyen Fode Koita ile anlaşma sağladı.

Iğdır FK, Fode Koita ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen, Fode Koita ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Yeni transferimiz Fode Koita’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."

Muhabir: Çorum Hakimiyet