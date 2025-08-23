Iğdır FK, Sivasspor'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattı.
1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, hücum hattına takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, Sivasspor forması giyen Fode Koita ile anlaşma sağladı.
Iğdır FK, Fode Koita ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen, Fode Koita ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Yeni transferimiz Fode Koita’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."
Muhabir: Çorum Hakimiyet