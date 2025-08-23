Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini duyurarak, Hasan Paşa sokakları için Gülabibey Mahallesi sakinleriyle bilgilendirme toplantısı yapacaklarını açıkladı.

Başkan Aşgın, Mimar Sinan ve Kale mahallelerinde ise TOKİ iş birliğiyle kapsamlı dönüşüm projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Rüstem Eren Parkı'nda düzenlenen Mahalle Konserleri sırasında konuşan Başkan Aşgın, “Kentsel dönüşüm konusunda hem Mimar Sinan hem de Gülabibey mahalle sakinlerinin bizlerden haber beklediğini biliyorum” diyerek, projenin son aşamalarına geldiklerini belirtti.

Aşgın, Hasan Paşa Sokak için önümüzdeki hafta semt sakinleriyle toplantı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantının Endüstri Meslek Lisesi Toplantı Salonu’nda yapılacağını aktaran Aşgın, “Hasan Paşa Sokak sakinlerinin projemize destek vermesi çok önemli. Toplantının gününü ve saatini önümüzdeki günlerde açıklayacağız.” dedi.

MİMAR SİNAN VE KALE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM TOKİ İLE YAPILACAK

Başkan Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının TOKİ aracılığıyla üç etap halinde gerçekleştirileceğini ve planlanan yapılaşmanın zemin artı beş kat olarak belirlendiğini açıkladı. Aşgın, “Çalışmalara bu yıl içerisinde başlamak istiyoruz” dedi.

Aynı iş birliği modelinin Kale Mahallesi’nde de uygulanacağını kaydeden Aşgın, iki mahallede başlatılacak dönüşüm hamlesinin bölge halkının yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi. Başkan Aşgın, “Mimar Sinan Mahallemizi TOKİ aracılığıyla dönüştürüyoruz. Mimar Sinan’ın dışında Kale Mahallesi’nde de TOKİ aracılığıyla dönüşümü başlatıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, konuşmasının sonunda belediyenin imkanları dahilinde tüm mahallelere hizmet götürmeye devam edeceğini vurguladı.

“Yapacağımız her şeyi yapmaya, belediyemizin imkânları dahilinde tüm mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Aşgın, kentsel dönüşümün yalnızca yapılaşma değil, aynı zamanda altyapı, sosyal donatı ve yaşam kalitesini artırma amacı taşıdığını ifade etti.