Bisikletiyle dünya turuna çıkan ve Türkiye'yi de dolaşan Fransız turist Çorum'da neye uğradığını şaşırdı.

İsmi öğrenilemeyen Fransız turist Çorum'dan Amasya'ya doğru giderken, Çitli köyü yakınlarında 3 Çorumlu ile karşılaştı.

Türkçesi çok iyi olmayan Fransız turistle sohbet etmeye çalışan Çitli köyü sakinleri, turiste kelime-i şahadet getirtmeye çalıştı.

Yarım yamalak Türkçesi ile Çorumlularla anlaşmaya çalışan Fransız turist sempatik tavırlarıyla dikkat çekerken, Çitliköyü sakinleri soğuktan üşüyen turiste çiğ köfte ayran ikram etti.

Fransız turist Çorum durağından sonra Karadeniz turuna devam etti.