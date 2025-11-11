Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş milli ara nedeni ile takıma yine dört gün izin verdi. Iğdır FK maçının ardından bir hafta milli ara nedeni ile futbolculara dört gün izin verildi.

Kırmızı Siyahlı takım 14 Kasım cuma günü saat 15’de tesislerde toplanacak ve aynı gün saat 18’de yapacağı antrenmanla Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Çorum FK milli aranın ardından üst üste iki zorlu deplasmanda Bandırmaspor ve Bodrum FK takımları ile karşılaşacak.