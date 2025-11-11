Çorum Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, ara tatili öğrencileri için unutulmaz bir etkinliğe dönüştürdü.

Özçakır, öğrencileri Pazar günü saat 19.00’da oynanan Çorum Futbol Kulübü – Iğdır Futbol Kulübü karşılaşmasına götürerek keyifli bir akşam yaşattı. Maç öncesinde “Bahçelievler İlkokulu Çorumspor’a başarılar diler” yazılı pankart hazırlatan Okul Müdürü Özçakır, öğrencilerle birlikte tribünlerde takımlarına destek verdi. Etkinlikle ilgili konuşan Müdür Ender Özcan Özçakır, “Ara tatilimizi Çorum FK ile unutulmaz bir şekilde değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte hem eğleniyor hem de sporu sevdiren güzel bir anı bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, takımlarına doksan dakika boyunca destek verdiler ve maçın ardından ise galibiyet sevincini hep birlikte yaşadılar.