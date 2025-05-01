Kaymakam’dan şampiyon güreşciye altın Kaymakam’dan şampiyon güreşciye altın

Liseli Genç erkekler futsalda şampiyonluğu Başöğretmen Anadolu Lisesi kazandı.

14 okulun grup maçları sonunda finale yükselen Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi okulları finalde karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller ile normal süre 2-2 berabere sonuçlandı.

Şampiyonu belirlemek için daha sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyon olurken Bilgi Anadolu Lisesi ikincilik kupasının sahibi oldu.

Editör: Çorum Hakimiyet