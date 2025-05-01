Liseli Genç erkekler futsalda şampiyonluğu Başöğretmen Anadolu Lisesi kazandı.

14 okulun grup maçları sonunda finale yükselen Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi okulları finalde karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller ile normal süre 2-2 berabere sonuçlandı.

Şampiyonu belirlemek için daha sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyon olurken Bilgi Anadolu Lisesi ikincilik kupasının sahibi oldu.