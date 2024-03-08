Okullar arası yıldız kızlar futsalda şampiyonluğu Cumhuriyet Ortaokulu kazandı. Final maçında Mustafa Kemal Ortaokulu’nu zorlu mücadele sonunda 2-1 yenen Cumhuriyet Ortaokulu şampiyon oldu.

Yedi okulun mücadele ettiği yıldız kızlar futsalda grup maçları sonunda yarı finalde mücadele eden dört takımdan kaybeden ikisinin maçında Sungurlu Fatih Ortaokulu ile Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaaokulu üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştılar. Maçtan 3-1 galip ayrılan Sungurlu Fatih Ortaokulu üçüncü olurken Şahit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

TOKİspor salonunda son maçta ise finalde Cumhuriyet Ortaokulu ile Mustafa Kemal ortaokulu şampiyonluk maçında karşılaştılar. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Cumhuriyet Ortaokulu A. Gül ve Eylül’ün attığıo gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Mustafa Kemal Aynur’un golü ile skoru 2-1 yaptı ve umutlandı.

Maçın son bölümünde büyük heyecan yaşandı. Cumhuriyet Ortaokulu kalan bölümde rakibine gol izni vermedi ve maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.