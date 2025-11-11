Arca Çorum FK’nın Iğdır FK karşısında aldığı galibiyete sahadaki futbolcular ve tribündeki taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

Oldukça sıkıntılı geçen iki maçlık kötü gidişin ardından grubun iddialı takımlarından Iğdır FK’yı konuk eden Arca Çorum FK rakibi önünde oldukça zorlandı.

Özellikle ikinci yarının başında konuk takımın etkili oyunu karşısında Teknik Heyetin yaptığı dört değişikliğin ardından iyi bir ivme yakalayan ve önce Eze’nin penaltı golü ardından da Aleksiç’in golü ile maçta 3-1 öne geçen Çorum FK bu gollerden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Yedek kulübesindeki futbolcular ve ekipte görev alan isimlerde sahaya girerek futbolcularla birlikte galibiyet sevincini hep birlikte yaşadılar. Onların bu sevincinde ortaya çok renkli görüntüler çıktı.