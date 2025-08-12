Arca Çorum FK’nın sezon başı Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı Samudio ilk maçında ilk galibiyet sevincini maçın ardından kızı ile birlikte yaşadı.ikinci etap kampına öncesi Çorum FKile anlaşan ve kampa katılan Samudio Amedspor karşısında ilk kez kırmızı siyahlı forma ile taraftarının önüne çıktı.

Tecrübeli futbolcu maçtaki performansı ile galibiyette pay sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Samudio tribündeki kızını sahaya indirdi ve taraftarlar ile birlikte üç puan sevincini onla birlikte yaşadı.