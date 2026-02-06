Liseli Genç erkekler Taekwondo il birinciliğinde sadece üç maç yapıldı.

Sadece 12 sporcunun katıldığı il birinciliğinde altı sıklette sporcular rakipsiz olarak maç yapmadan il birinciliğini kazanırken üç sıklette ise yapılan birer maç sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

45 kiloda Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden M. Eymen Avcıooğlu 48 kiloda Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Uğur Bayraklı, 51 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi’nden Abdullah Özbay Demir, 59 kiloda TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Murat Bilgin, 63 kiloda Osmancık İsmail Karakaş Lisesi’nden Kerem Kavaklı, 78 kiloda Özel Sınav Anadolu Lisesi’nden Eren Erden rakipsiz olarak birinci oldular.

55 kiloda Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Beytullah Buğra Yetik birinci Turizm MTAL’den Aytekin Seyis ikinci oldu. 68 kiloda Özel Boğaziçi Lisesi’nden Kuzey Ahmet Doğu birinci Mehmetcik Anadolu Lisesi’nden Poyraz Kasırga ikinci oldu.

73 kiloda Spor Lisesi’nden Tuğay Yolal birinci Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi’nden Yusuf Turan ise ikinci oldu.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli birinci olan sporcuların 6-8 Mart tarihlerinde Tokat’ta yapılacak yarı final grup maçlarında mücadele etmeye hak kazandıklarını söyledi.

Yarı final müsabakalarında Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini inandığını belirterek tüm sporculara başarılar dileğinde bulundu.