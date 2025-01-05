Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciğince 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen Gazeteciler Günü Yıldırım Satranç Turnuvası 58 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve AHL Park AVM’nin destekleriyle Cumartesi günü düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası kıran kırana geçen maçların ardından tamamlandı.

Turnuvada genel kategoride dereceye giren sporculara ödülleri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen tarafından verildi.

Turnuvada şampiyonluğu Ferhat Ekin elde ederken ikinciliği Hakan Yücetürk, üçüncülüğü Yusuf Bahadır Şahin ve dördüncülüğü ise Faruk Taşkın elde etti.

Turnuvaya katılım sağlayan bayan sporcular arasından da ayrıca derece sıralaması yapıldı. Bayan sporculara ödülleri ise Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Karalar tarafından takdim edildi.

Bayanlarda birinciliği Yasemin Özdilli, ikinciliği Damla Karaaslan, üçüncülüğü Sena Kuzay, dördüncülüğü ise Zeynep Karaaslan elde etti.

Ayrıca genel sıralamada dereceye giren sporculara Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen tarafından hediyeler takdim edildi.

15 SPORCUYA SİNEMA BİLETİ

10 Ocak'ta vizyona girecek olan ilk Türk yapımı satranç filmi olan ‘Şampiyonlar’ içinde turnuvaya katılıp, tamamlayan küçük sporcular arasında 10 kişiye Çorum Gazeteciler Cemiyeti, 5 sporcuya da AHL Park AVM tarafından çekilişle sinema bileti hediye edildi.

Dereceye giren sporcuları kutlayan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu'na görev alan hakemlere teşekkür etti.

Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu ise, “Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Onları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle böyle bir etkinlikle hatırlamak ve hatırlatmak bizleri memnun etmiştir. Tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Şevket Erzen ve AHL Park AVM yönetime göstermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.