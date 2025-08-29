Çorum'da Gazi Caddesi Atatürk Anıt'ı çevresi ve Saat Kulesi - Kadeş Meydanı arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 07.30 itibariyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek olan resmi kutlama ve törenlerin düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için Atatürk Anıt'ı çevresi ve Saat Kulesi - Kadeş Meydanı arasında araç parklarına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Duyuruda, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını alternatif park alanlarına yönlendirmeleri rica edildi.

Öte yandan tören süresince trafik ekiplerinin gerekli yönlendirmeleri yapacağı ve vatandaşların kolaylıkla ulaşım sağlamaları için alanda hazır olacakları kaydedildi.