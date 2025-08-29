Çorum FK’da pazar günü oynanacak Keçiörengücü maçının seyahat programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü saat 11’de tesislerde yapacağı antrenmanla Keçiören maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından tesislerde yenilecek öğlen yemeğinin ardından Ankara’ya hareket edecek olan Çorum FK kamp yapacağı otele yerleşecek ve maç saatini bekleyecek.

Kırmızı Siyahlı takımda bu maçın ardından milli ara nedeni ile ne kadar izin verileceği bugün belli olacak.