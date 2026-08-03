Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi'nde baştan sona yenileneme çalışması başlattı.

Daha önce altyapısı tamamen yenilenen caddede asfalt yenileme çalışmaları bugün sabah saatlerinde başladı.

İLK ETAP SAAT KULESİ-VALİLİK ARASI

İlk etapta Saat Kulesi ile Valilik Kavşağı arasındaki bölümde modern ve konforlu bir yol oluşturulacağı belirtilirken, ikinci etapta ise Valilik Kavşağı ile Meslek Yüksek Okulu arasında yol yenileme çalışması yapılacağı ifade edildi.

TOPLAM 1600 METRE

Toplam 1.600 metre uzunluğundaki Gazi Caddesi'nin baştan sona yenileneceğini duyurdu.

Yol yenileme çalışması nedeniyle 3 Ağustos Pazartesi günü Saat Kulesi-Valilik arası araç trafiğine kapatıldı.