Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelindeki marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Zabıta ekipleri, özellikle zincir marketlerde gerçekleştirdikleri kontrollerde son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kasa ile reyon fiyatları arasındaki uyum, raf düzeni ve depo koşulları gibi kritik noktaları tek tek kontrol etti.
Market denetimlerinde bir zincir market şubesinde; 5 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ve 1 adet küflenmiş ürün tespit edildi.
Halk sağlığını tehdit eden ürünler raflardan toplatılırken, işletmeye idari para cezası uygulandı.
Muhabir: Fatih Battar