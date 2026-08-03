Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın mahalle buluşmaları kapsamında Akkent mahallesinde Manifest ile ilgili söylediği sözlerin ardından Manifest grubunun Londra'ya taşınacağı iddia edildi.

Başkan Aşgın'ın küçük bir kızın Manifest konser isteğine karşın; 'Manifest'i asla Çorum'a getirmeyeceğiz. Şehrimiz temiz, güzel bir şehir. Manifest buraya gelmeyecek' sözleri gündemdeki yerini korurken, Manifest kızları ise Türkiye'deki evini kapatma ve Londra'ya taşınma kararı aldıkları iddia edildi.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, Eylül ayında Manifest kızları için Londra’da yeni bir ev açacaklarını ve gelecek planlarını duyurdu.