Arca Çorum FK perşembe günü Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün yola çıkıyor.

Kırmızı Siyahlı takım iki gün önceden Bolu’ya gidecek.

Dün yaptığı antrenmanın ardından Teknik Direktör Uğur Uçar tarafından açıklanan maç kadrosu bugün saat 12’de tesislerden Bolu’ya hareket edecek.

Akşam saatlerinde Bolu’ya gidecek olan kırmızı siyahlı takım geceyi otelde dinlenerek geçirecek.

Çorum FK yarın Bolu’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve perşembe günü oynayacağı maç için kampa girecek.

Muhabir: Atila Çiğdem