Şoförler ve Nakliyeciler Başkanı Tahsin Şahin, Çorum'da trafik sorununun çözülmesi için Gazi ve İnönü Caddelerindeki orta refüjlerinde kaldırılması gerektiğini söyledi.

Şahin, Çorum’da yaşanan trafik sorununun alınacak basit önlem ve düzenlemelerle daha akıcı ve sorunsuz hale getirilebileceğini duyurdu.

Şahin, Çorum’da Gazi Caddesi PTT binası önüne konulan trafik ışıkları ve kasislerin şehirde yaşanan trafik sorununu yeniden gündeme getirdiğini hatırlattı.

YAYA GEÇİTLERİ ÇOK FAZLA

Özellikle Gazi ve İnönü Caddelerinde çok fazla yaya geçidi olduğunu hatırlatan Şahin, bu sayının düşürülerek yerine daha fazla yayanın aynı anda geçiş yapabileceği geniş yaya geçitleri yapılması gerektiğini kaydetti. Şahin, buralarda da sürelerin iyi ayarlanması koşuluyla ışık sistemine geçilebileceğini söyledi.

30 DAKİKALIK PARK SÜRESİ

Yine Gazi ve İnönü Caddelerinde parklanma nedeniyle trafiğin tek şeritten aktığını anlatan Tahsin Şahin, bunun da çeşitli sorunlara neden olduğunu belirterek, “Caddelerin rahatlatılması amacıyla her iki caddede 30 dakikalık süreli park uygulamasına geçilmelidir. Bu sayede sürücüler hem alışveriş ihtiyacı için rahat park yeri bulacak, hem esnafa bunun katkısı olacaktır. Bu uygulama caddelere takılacak kamera sistemleri ve trafik zabıta ekiplerince rahatlıkla takip edilebilecektir” dedi.

ORTA REFÜJLER KALKMALI

Gazi ve İnönü Caddelerindeki orta refüjlerinde kaldırılması gerektiğini ifade eden Şoförler ve Nakliyeciler Başkanı Tahsin Şahin, bu sayede yolun daha da genişleyeceğini, refüjün olduğu bölümün ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil durumlarda devreye giren özel alanlar olarak kalması gerektiğine dikkat çekti. Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nden Bahabey Caddesi istikametine de gidişlerin açılması gerektiğini belirterek, bunun Saat Kulesi istikametindeki yoğunluğu azaltacağını vurguladı.

BELEDİYE OTOPARKLARINI KENDİSİ İŞLETMELİ

Gazi ve İnönü Caddelerindeki parklanma yasağı ile birlikte insanların otoparklara ihtiyaç duyacağını aktaran Şahin, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Kadeş Barış Meydanı altındaki otopark başta olmak üzere Mevlana ve Yunus Emre İş Merkezlerindeki çok katlı otoparklarla yine yakında Çorum Belediyesi tarafından hizmete açılacak Bedesten Projesi altındaki otoparkın belediye tarafından işletilerek uygun fiyatlarla halkın hizmetine sunulması gerektiğini kaydetti.

SAAT KULESİ ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILABİLİR

Şahin, “Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin Gazi Caddesi ile kesiştiği noktadan eski emniyet binası önüne kadar araç trafiğine kapatılarak insanların rahatlıkla dolaşabileceği, şehrin güzelliklerinin ortaya çıktığı bir çözümde ortaya konabilir. Aynı şekilde Ulu Cami’nin bitimine kadar trafiğe kapatılabilir. Kapanacak yerlere alternatif ara bağlantıları güçlendirerek yine şehir içerisinde genel anlamda bir ferahlık sağlanabilir” dedi.

MALİYETLİ ÇÖZÜMLERDE KONUŞULMALIDIR

Şahin, “Yukarıda belirttiğim öneriler her hangi bir maliyet gerektirmeyen basit tedbir ve düzenlemelerle hayata geçirilebilecek çözümlerdir. Bunun yanısıra Gazi ve İnönü Caddeleri için Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünden başlayarak TOKİ’ye uzanan hafif raylı bir sistem düşünülebilir. Ayrıca, Saat Kulesi çevresine son derece modern, dünyada örnekleri bulunan hem yayaların güvenliği, hem de akıcı bir trafik için farklı çözümler üretilebilir” şeklinde konuştu.