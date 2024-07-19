KADEM, Kızılay ve Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi “Gazze'ye Kardeş Payı” kampanyası kapsamında hayır çarşısı açtı.

Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı, KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, Kızılay Kadın Teşkilatı başkanı Fatma Paşaoğlu ve gönüllüler katıldı.

KERMES BUGÜN DE AÇIK

20 Temmuz tarihine kadar açık olacak olan hayır çarşısında gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecek, içecek ve takılar Gazze için satışa sunuldu. Hayır çarşısı bu akşam saat 19.00’a kadar açık olacak.

Hayır çarşısından elde edilecek gelirlerin Gazze’ye ulaştırılacağını aktaran KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, “Kermesimiz amacına ulaşması için Kadem Genel Merkezimiz Gazze’nin kuzey kapısında Mısır’dan hafta da bir gün yardım ulaştırılıyormuş. Allah nasip ederse Türkiye’deki kermeslerimizi tamamladığımızda toplanan paraların gıda ve hijyen paketi olarak Kadem’e verilecek bir gün de Mısır’ın kuzey kapısında Gazze’ ye ulaştırılacak. AFAD, Kızılay’dan Türkiye’den giden yardımların haftada bir gün ulaştırıldığı söylendiği için bizde eş zamanlı gerçekleştirip Ağustos’un sonunda Kadem’e verilecek bir gün Mısır kapısından teslim edilecek” dedi.