Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği, 'geçinemiyoruz' pankartlarıyla memur ve memur emeklilerine verilen zammı protesto etti.

Valilik Ek Bina önünde toplanan sendika üyeleri, artan hayat pahalılığı karşısında maaşların yetersiz kaldığına dikkat çekerek memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini talep etti.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin alım gücü her geçen gün biraz daha eridiğini belirten Kamu Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan; "2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artışlarının, gerçek hayat şartları karşısında ne denli yetersiz kaldığı bir kez daha net biçimde ortaya çıkmıştır." dedi

Memurların bu zamlarla 6 ay boyunca geçinmelerinin imkansız olduğunu dile getiren Dağaşan, memur maaşlarının yoksulluk, emekli maaşları ise açlık sınırının altında kaldığını vurgulayarak; "Yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında, ortalama maaş 64 bin lira. Bu parayla bir memur ay sonunu nasıl getirecek? Bu rakamlar içimizi karartıyor, umutlarımızı köreltiyor.

'EK ZAM İSTİYORUZ'

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi %15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün evi şenlensin istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü, unutulmasın diyoruz. Maliye yetkililerinin, kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda baş vurulacak ekonomik kaynak olarak görmekten vazgeçmesini bekliyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Enflasyon kadar zam istemiyoruz. İnsanca yaşam, adil ücret istiyoruz. Ücrette hakkaniyet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. İstihdamda güvence istiyoruz. Ücrette hakkaniyetin sağlanacağı, eşit işe eşit ücretin hakim olacağı, emekli ve çalışanlarımızın insanca yaşamasına yetecek düzeyde bir ücrete kavuşacağı, statü farkından doğan adaletsizliklerin giderileceği yeni bir ücret sistemi istiyoruz. Bütün bu sorunların insan ve çalışan odaklı ekonomi politikalarıyla çözüleceğine inanıyor, yetkilileri çalışan ve emeklilerimizi yoksulluk girdabından kurtaracak sosyal politikalar üretmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu