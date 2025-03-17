Çorum’un İskilip Belediyesi öncülüğünde hazırlanan İskilip Meslekler Müzesi Projesi’nin sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çorum OKA Koordinatörü Tuğba Purtul ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci arasında imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 5.8 milyon TL destek almaya hak kazanan proje, ilçede unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri yeniden canlandırmayı hedefliyor.

GELENEKSEL MESLEKLER CANLANACAK

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, projenin önemine vurgu yaparak, şöyle dedi: "İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmayı hedeflediğimiz bu proje ile büyük bir hayali gerçekleştirmiş olacağız. Semerciler Arastası’nda bulunan atıl durumdaki dükkânları restore ederek semercilik, saraçlık, yazma baskı işlemeciliği, sallilik, oymacılık, sepetçilik, mutaflık ve çarıkçılık gibi geleneksel meslekleri yeniden canlandıracağız. Böylece hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de ilçemizde yeni istihdam alanları oluşturacağız.

İSKİLİP’İN HEDEFİ KÜLTÜR VE TURİZM

Belediyemiz hayata geçirilecek Meslek Müzesi ile ilçeyi kültürel turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Projemizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Çoştu’ya, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ediyorum. İskilip, tarihi ve kültürel değerleriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Hep birlikte ilçemizin değerlerine sahip çıkmaya ve şehrimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Belediyemiz, bu projeyle hem kültürel mirası yaşatmayı hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.” (Haber Merkezi)