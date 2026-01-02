Gelişim Liginde Arca Çorum FK U 14 ve U 15 takımları haftayı galibiyet ile kapatarak sıralamadaki yerlerini korudular.

U 14 takımı Amasyaspor’u 9-0 yenerken U 15 takımı ise 3-0yenerek haftayı üç puanla kapattılar. Grupta diğer iki maç ise kötü hava şartları nedeni ile oynanmadı.

U 14 liginde 11. grupta Arca Çorum FK 12. maçında onuncu galibiyetini alarak grupta 32 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım en yakın rakibinin dokuz puan önünde liderliğini sürdürdü.

U 15 takımı ise 12. maçında dokuzuncu galibiyetini Amasyaspor’u 3-0 yenerek aldı. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyet ile ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

U 14 ve U 15 Gelişim Ligi 11.grupta bu hafta sonu maç oynanmayacak. Gruplarda 14 hafta maçları 11 Ocak pazar günü oynanacak. Arca Çorum FK bu haftada her iki kategoride de en yakın rakipleri Düzcespor deplasmanında ki zorlu maça çıkacak.

U 14 takımı namağlup 12 takımdan biri

11 grupta 206 takımın mücadele ettiği U 14 liginde Arca Çorum FK namağlup 12 takımdan birisi.

U 14 liginde 1. grupta Beşiktaş 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik ikini sıradaki Fenerbahçe 15 maçta 12 galibiyet ve üç beraberlik ile namağlup devam ediyor.

2. Grupta Bağlarbaşı 12 maçta 10 galibiyet iki beraberlik alırken Sultansu İnegölspor takımı ise 15 maçta 15 galibiyet ile hiç puan kaybı yaşamadan yoluna devam ediyor. 6. grupta Karaman 14 maçta 13 galibiyet, 9. grupta Balıkesirspor 16 maçta 15 galibiyet alırken 10. grupta Adana Demirspor 16 maçından 16 gaalibiyet ile yoluna kayıpsız devam ediyor.

11. grupta Arca Çorum FK 12 maçta on galibiyet ve iki beraberlik alarak yoluna yenilgimiz devam ediyor. 12. grupta Ankaragücü 11 maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor. 13. grupta Rizespor 14 maçta 13 galibiyet ile lider durumda devam ederken Altınordu takımı ise 15 maçında 15. galibiyetini aldı. 17. grupta ise Gaziantepspor 16 maçta 15 galibiyet ile lige yenilgisiz devam eden 12 takımdan biri.

En az gol yiyen takım Çorum FK

U 14 Liginde Arca Çorum FK 206 takım arasında en az gol yiyen takım. Kırmızı Siyahlı takım 12 maçta kalesinde sadece üç gol yiyen takım ünvanına sahip.

Çorum FK’dan sonra dört gol yiyen takımlar Bağlarbaşı ve Adana Demirspor dört golle ikinci sırada bulunuyor. Beş gol yiyen Balıkesirspor takımı ise üçüncü sırada.