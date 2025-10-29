U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK yedinci hafta maçında bugün Kastamonuspor deplasmanında puan arayacak.

GMG Kastamonuspor ile Arca Çorum FK U 19 takımları bugün saat 13’de Hasan Doğan Tesislerinde karşılaşacak.

Ligde ilk altı hafta sonunda ev sahibi Kastamonuspor takımı bir galibiyet üç beraberlik ve iki mağlubiyet ile topladığı 6 puanla yedinci sırada bulunuyor. Arca Çorum FK ise altı maçta bir galibiyet ve bir beraberlik ile 4 puanla sekizinci sırada.

İki kırmızı siyahlı takımın mücadelesinde iki takımda kazanarak üst sıralarda kendine yer bulmak amacında. Çorum FK bu maçtan alacağı puanlarla rakibini yakalamak amacında.

Maçı Kastamonu İl Hakemi Muratcan Yıldız yönetecek yardımcılıklarını ise Harun Berkay Tiraki ve Arslan Can Ölçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi Muhammed Fatih Kılıç gözlemci ise Zeki Şabanoğlu