29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Hafta sonunda Yeni Spor Salonunda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç turnuvasında dört kategoride yapılan müsabakalarda 61 erkek 8 bayan toplam 69 sporcu mücadele etti.

8 yaş altı kategorisinde dokuz erkek üç bayan sporcunun mücadelesi sonunda Yamaç Dalcı birinci İhsan Özyılmaz ikinci Tuna Önadım üçüncü Ayaz Altunbaş ise dördüncülük ödülünün sahibi oldular.

10 yaş altında 5 erkek iki bayan sporcunun mücadelesi sonunda Mustafa Yağız Altunbaş birinci İbrahim Hamza Çakır ikinci Asıl Cindil üçüncü Eylen Öğen ise dördüncü oldu.

20 erkek iki bayan sporcunun mücadele ettiği 14 yaş altı kategorisinde ise Tuğra Ünal birinciliği kazanırken Furkan Ertan ikinci Yusuf Talha Çakır üçüncü Metehan Şahin ise dördüncü lüğü kazandı. 17 erkek 1 bayan sporcunun mücadele ettiği açık kategorisinde ise Sezer Sivlim birinci olurken Lütfi Bozkurt ikinci Derman Bilge Durmuş üçüncü Enes Yılmaz dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.