Gelişim Liginde Arca Çorum FK bugün U 16 ve U 17 liglerinde evinde Etimesgut Belediyespor ile karşılaşırken, U 14 ve U 15 takımları ise yarın Soysalspor kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Çorum FK U 16 ve U 17 takımları ligin sekizinci hafta maçlarında bugün evlerinde Etimesgutspor Kulübü önünde çifte galibiyet arayacak. Devane sahasında saat 13’de başlayacak ilk maçta iki takım U 16 kadroları mücadele edecekler.

Bu kategoride Çorum FK altı maçta 3 galibiyet ve üç mağlubiyet sonunda dokuz puanla altıncı sırada yer alırken konuk Etimesgut Belediyespor ile yedi maçta bir beraberlik ile son sırada bulunuyor. Maçı Emre Çelikcan yönetecek yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Kevser Karaca yapacak.

Bu maçın ardından saat 15’de aynı sahada iki takım U 17 kadroları mücadele edecekler, Grupta liderliği ve namağlup ünvanını geçen hafta Ankaragücü deplasmanında kaybeden Çorum FK U 17 takımı 15 puanla ikinci sırada yer alırken konuk Etimesgut Belediyespor ise 1 galibiyet ve üç puanla onuncu sırada yer alıyor. Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Efe Ataç ve Taha Rahmi Atılgan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Olcay Çetin.

Yarın saat 11’de Bolu Karaçayır 2 Nolu Sentetik sahada oynanacak ilk maçta Soysalspor ile Arca Çorum FK U 14 takımları karşılaşacak. Arca Çorum FK ligde oynadığı altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup 16 puanla lider durumda bulunuyor. Sosyalspor takımı ie altı maçta iki galibiyet bir beraberlik ve 7 puanla altıncı sırada. Arca Çorum FK bu maçıda kazanarak liderliğini devam ettirmek amacında. Maçı Bilal Arslan yönetecek yardımcılıklarını ise Burak Benek ve Ece Aytemiz yapacak.

Bu maçın ardından ise saat 13’de iki takımın U 15 kadroları mücadele edecek. Bu kategoride Çorum fK altı maçta dört galibiyet ile 12 puanla dördüncü sırada yer alırken Soysalspor kulübü isealtı maçta bir galibiyet ve bir beraberlik dört puanla altıncı sarada yer alıyor. Maçı Yalın Kılıç yönetecek yardımcılıklarını ise Tolga Kama ve Muhammet Açıkalın yapacak.

Bu iki kategoride ilk devre bugün oynanacak maçlarla sona erecek.