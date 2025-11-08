İlimiz Klasman Gözlemcisi Mustafa Bıçakcı’ya görev. Baçıkca Orduspor 1967 Aş ile Amasyaspor FK takımları arasındaki maçta görev yapacak.

Ordu 19 Eylül Stadyumunda bugün saat 15’de başlayacak 3. Lig 3. grupta mücadele eden Orduspor 1967 AŞ ile Amasyaspor arasındaki maçı Van bölgesi hakemi Serkan Karaca yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri Van’dan Hamza İnal ile İstanbul’dan Ali İmran Genli, Maçta dördüncü hakem olarak ise Adıyaman’dan Ferhat Saray görev yapacak.

Grupta Orduspor 1967 AŞ dokuz maç sonunda 7 puanla 13. sırada yer alırken konuk Amasyaspor ise 9 puanla onuncu sırada bulunuyor.