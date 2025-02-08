Ahlatcı Çorum FK hafta sonu üç kategoride Ankara’da maç yapacak. İki takım ise haftayı oynamadan geçecek.

U 14 ve U 15 takımları ikinci devnenin son maçında Keçiörengücü deplasmanında galibiyet arayacaklar.

Çorum FK U 14 takımı yarın saat 11’de Keçiörengücü takımı ile karşlaşacak. Bu kategoride Çorum FK 17 maçta 31 puanla beşinci sırada yer alırken Keçiörengücü ise 25 puanla altıncı sırada bulunuyor. Mamak Şehir Stad’ında oynanacak maçı Zeynep Özçelik yönetecek yardımcılıklarını ise Karahan Karadağ ve Mert Özkan Sülünkü yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları karşı karşıya gelecekler. Bu kategornide Çorum FK 31 puanla dördüncü sırada yer alırken Keçöerengücü ise 30 puanla altıncı sırada. Bu maçı Farkan Dereli yönetecek yardımcılıklarını ise Mehmet Geylani ve Aygül Boydaş yapacak.

Çorum FK U 16 takımı da yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda çok kritik maça çıkacak. Grupta 11. maçlar sonunda Ankaragücü takımı 22 puanla ikinci sırada bulunurken Çorum FK ise 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım yarınki maçı kazanarak ikincilik umutlarını devam ettirmek istiyor. Ankaragücü Tandoğan tesislerinde saat 14’de başlayacak maçı Can Öztürk yönetecek yardımcılıklarını ise Attila Alkım Gökbayrak ve Alper Kesim yapacak.

U 19 takımının maçı Aksaray’daki kötü hava şartları nedeni ile son ande ileri bir tarihe ertelendi. U 17 takımı ise bu hafta ligden çikilen Sincan Belediye Ankaraspor ile olduğu için haftayı oynamadan geçecek.