Basketbol’da U 14 Bölge birinciliği yedi takımın katılımı ile Çorum’da tamamlandı.

Üçlü grupta mücadele eden Çorum Gelişim bir maçını kazandı diğerini ise kaybederek elendi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde A grubunda Eskişehir Gelişim, Bolu Maraton, Amasyaspor ve Zonguldak Basket B grubunda ise Ankara Türk Telekom, Çorum Gelişimspor ve Çankırı Basketbol Kulüpleri mücadele etti.

Üç gün süren bölge birinciliğinde Çorum Gelişimspor takımı Çankırı Basketbol Akademi takımını yenerken Ankara Türk Telekom’a ise yenilenerek grubunda ikinci olarak elendi.

Müsabakalar sonunda A grubundan Eskişehir Gelişim, B grubundan ise Ankara Türk Telekom takımları grup birincisi olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandılar.

Karabıyık ‘Şampiyona sözü aldık’

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, U 14 Bölge birinciliğinde görüştükleri Federasyon yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonunda önümüzdeki yıl için ilimizde Anadolu Şampiyonası veya Türkiye Şampiyonasının yapılması konusunda söz aldıklarını söyledi.

Karabıyık ilimide ilk kez düzenlenen U 14 bölge birinciliğinin başarı ile tamamlandığını belirterek hedeflerinin önümüzdeki yıl daha büyük organizeler alacağına inandıklarını söyledi.