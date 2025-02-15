Ahlatcı Çorum FK Gelişim liginde hafta sonu üç kategoride mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün U 14 ve U 15 takımları Boluspor’u konuk ederken yarın U 16 takımı ise Düzcespor deplasmanında galibiyet arayacak.

U 14 Gelişim Liginde 3. ve son devrenin ilk hafta maçında bugün sahasında Geosis Boluspor’u konuk edecek. Bugün saat 12’de Devene sahasında oynanacak maç öncesinde Çorum FK 32 puanla beşinci sırada yer alırken konuk Boluspor ise 34 puanla dördünhcü sırada bulunuyor. Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Ebubekir Kılcı yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 14’de ise iki takım U 15 kadroları karşılaşacaklar. Bu kategoride ise Çorum FK 32 puanla dördüncü sırada bulunurken konuk Boluspor ise 31 puanla beşinci sırada bulunuyor. Maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Muhammed Yıldırım yapacak.

Çorum FK U 16 takımı ise yarın Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın saat 13’de Macunköy Keçiörengücü tesislerinde oynnacak maçı Emre Çelikbaş yönetecek yardımcılıklarını ise Kayra Durtaş ve Aygül Boşdaş yapacak.