Gelişim Liginde Arca Çorum FK pazar günü oynadığı iki maçta Soysalspor takımları karşısında geriden gelerek kazandı ve grupta play-off yolundaki avantajını devam ettirdi.

U 14 liginde namağlup lider durumda bulunan Çorum FK evinde oynadığı Soysalspor karşısında geriye düşmesine karşın maçı bırakmadı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-2 yenerek yoluna namağlup ve lider olarak devam etti.

Bu maçın ardından U 15 maçında da 1-0 geriye düşen Çorum FK son bölümdeki baskılı oyunu ile bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanarak ikinci sıradaki yerini korudu ve play-off için avantajını üçüncü devreye taşıdı.

Bu iki kategoride ikinci devre tamamlandı. Bu hafta sonunda ise gruplarda heyecan üçüncü devre maçları ile devam edecek.