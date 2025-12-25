Gelişim Liginde Çorum FK U 14 ve U 15 takımları play-off mücadelesine devam ediyorlar.

U 14 takımı play-off’u büyük oranda garantiledi U 15 takımı ise dört takımlı zorlu bir yarış içinde.

11. grupta mücadele eden Çorum FK U 14 takımı ligde 11. maçında dokuzuncu galibiyetini Karadeniz Ereğli deplasmanında alarak liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım grupta bir maç eksiği ile en yakın rakibinin altı puan önünde bulunuyor.

Çorum FK U 14 takımı bu hafta sonunda evinde grupta son sırada bulunan Amasyaspor ile karşılaşacak.

U 15’de ise yarış çok daha zorlu.

Grupta bulunan sekiz takımdan beşinin play-off şansı bulunuyor. Bir maç fazlası ile Düzcespor 29 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise bir maç eksiği ile 24 puanla ikinci sırada Boluspor ise 23 puanla üçüncü sırada Kastamonuspor ise 21 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanından ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-1’lik galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım ikinci sıradaki yerini korudu.

U 15 takımı ligdeki 12. hafta maçında pazar günü sahasında Amasyaspor’u konuk edecek.