Arca Çorum FK Gelişim Ligi U 14 ve U 15 kategorilerinde Kastamonuspor karşısında iki galibiyet alarak play-off yolunda önemli avantaj yakaladı.

Nazmi Avluca sahasında oynanan ilk maçta Çorum FK play-off mücadelesi veren Kastamonuspor karşısında çok zorlanmasına karşın rakibini 1-0 yenerek 16. maçında 13 galibiyetini alarak yoluna namağlup lider olarak devma etti ve en yakın rakibi ile dokuz puanlık farkı korudu.

Bu maçın ardından iki takımın U 15 kadroları arasındaki maçta büyük bir mücadeleye sahne oldu. Grupta ikinci sırada bulunan Çorum FK ile dördüncü sırada bulunan Kastamonuspor arasındaki maçta karşılıklı gollerle son bölümü 1-1 berabere girilen maçta Çorum FK bulduğu golle rakibini 2-1 yenerek ligdeki 12. galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.