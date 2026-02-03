Türkiye Modern Pantatlon Federasyonu tarafından ilimizde düzerlenen Gelişim müsabakalarına katkıda bulunlara plaket verildi.

Hafta sonunda ilimizde yapılan müsabakalar katkıda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahyatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaran Hıncal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Federasyon Sporcu Yetiştirme Kurulu Üyesi Feyyaz Velidedeoğlu ile İl Temsilcisi Osman Pehlivan’a Federasyon Genel Sekreteri Tolga Kınık, TeknikKurul Başkanı Abdullah Motcu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Yazıcı ve Dış İlişkiler Koordinatörü EmirKıvanç Başar tarafından teşekkür plaketleri verildi.

Ödül töreninde Modern Pentatlon Federasyonu’na ilimizde bu organizenin yapılmasına yaptığı desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Federasyon Başkanı Serhat Aydın adına plaketleri Genel Sekreter Tolga Kınık’a verdiler.