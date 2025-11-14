Arca Çorum FK Gelişim Ligi U 16 ve U 17’de de play-off mücadelesinin içinde yola devam ediyor.

Ligde sekizinci hafta maçları sonunda U 16 takımı altıncı sırada yer alırken U 17 takımı ise liderle aynı puanla ikinci sırada bulunuyor.

11’er takımın mücadele ettiği U 16 ve U 17 Gelişim Liglerinde sekizinci hafta maçları sonunda Arca Çorum FK play-off mücadelesinin içinde bulunuyor.

U 16 liginde Arca Çorum FK yedinci maçında evinde Etimesğut Belediyespor’u tek golle 1-0 yenerek dördüncü galibiyetini aldı ve 12 puanla altıncı sırada yer aldı.

Arca Çorum FK dokuzuncu hafta maçında 22 Kasım cumartesi günü Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 17 Liginde ise Arca Çorum FK yedinci maçında evinde Etimesgut Belediyespor önünde 6-2 yenerek altıncı galibiyetini aldı ve 18 puanla lider ile aynı puanla ikinci sırada yer aldı. Grupta Sivasspor aynı puanla lider durumda bulunuyor.

Çorum FK U 17 takımı da 22 Kasım cumartesi günü Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 16 ve U 17 Gelişim Liglerinde grup maçları sonunda ilk sırayı alan takım direk play-off finali ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımlar eleme oynamaya hak kazanacaklar.