Kadınlar Voleybol 2. Liginde Osmancık Belediyespor galibiyet serisini beş maça çıkarırken Çorum Voleybol hafta içini üç puanla kapatırken Arenaspor ise final setinde kaybetti ve bir puanla haftayı tamamladı.

Ligde dokuzuncu hafta maçlar sonunda Samsunspor takımı dokuzuncu maçından da kayıpsız ayrılarak 27 puanla açık ara liderliğini devam ettirdi.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor deplasmanda Rize EML önünde 3-0 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alarak 20 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Çorum Voleybol evinde konuk ettiği Hopa Belediyespor’u 3-0 yenerek üç puanın sahibi olurken dördüncü galibiyetini aldı 13 puanla altıncı sırada yer aldı.

Çorum Arenaspor ise evinde 52 Çamlıkspor ile üst sıralar için kritik maçta 52 Çamlıkspor’a final setinde 3-2 kaybederek haftayı bir puanla tamamladı.

Ligde onuncu hafta maçları hafta sonu oynanacak. Temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor evinde Çorum Voleybol’u konuk edecek.

Diğer temsilcimiz Arenaspor ise grubun namağlup lideri Samsunspor deplasmanında mücadele edecek.