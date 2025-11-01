Gelişim Liginde Arca Çorum FK bugün U 16 ve U 17 takımları Ankaragücü deplasmanında galibiyet ararken yarın ise U 14 ve U 15 takımları Devane sahasında Düzce Cam Düzcespor önünde üç puan için mücadele edecekler.

Haftanın ilk maçında bugün saat 11’de TandoğanAnkaragücü tesislerinde Ankaragücü ve Arca Çorum FK U 16 takımları karşılaşacak. Grupta Ankaragücü altı maçta topladığı 10 puanla dördüncü sırada yer alırken Çorum FK ise beş maçta 9 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçtan puan yada puanlarla ayrılarak ilk iki iddiasını devam ettirmek istiyor. Maçı Ali Pilavcı yönetecek yardımcılıklarını ise İsmail Çobanlı ve Yiğit Pehlivan yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada iki takım U 17 kadroları karşılaşacak.

Ligde oynadığı beş maçından da galibiyet ile ayrılarak Sivasspor ile aynı puanla ve yoluna kayıpsız devam eden Çorum FK bu maçıda kayıpsız geçerek alt sıralardan kopmak istiyor. Ev sahibi Ankaragücü altı maçta dokuz puanla dördüncü sırada bulunuyor. Maçı Arif Selim Özdaş yönetecek yardımcılığını ise Furkan Karahasan ve Hüseyin Emre İlhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Yılmaz.

Pazar günü Çorum FK U 14 ve U 15 takımları Devane sahasında Düzce Cam Düzcespor ile karşılaşacaklar. Saat 11’de başlayacak ilk maçta grupta ilk iki sırada bulunan Arca Çorum FK ile Düzce Cam Düzcespor karşılaşacak. Beş maçta topladığı 13 puanla lider durumda bulunan kırmızı siyahlı takım altı maçta 12 puan toplayan Düzcespor ile karşılaşacak. Çorum FK bu maçı kazanarak takipçisi ile puan farkını açmak istiyor. Maçı Mehmet Tuğluk yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Olcay Çetin yapacak.

Bu maçın ardından saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler. Konuk Düzcespor bu kategoride altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik ile 16 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise üç maçta 9 puanla dördüncü sırada.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçı kazanarak ilk iki iddiasını artırmak istiyor. Maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Kevser Karaca yapacak.